Служба безпеки України за допомогою дронів завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованих територіях.

СБУ вдарила по базах росіян – відео

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях. Бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили росіян.

– Яскраві нічні “феєрверки” забезпечили дрони FP-2 із 105-кілограмовою бойовою частиною, – уточнили в СБУ.

Зараз дивляться

Бійці Служби безпеки продовжують завдавати ударів по силах противника “усіма доступними засобами”. У відомстві наголосили, що за кожен злочин росіяни понесуть справедливу відплату.

Днями стало відомо, що Володимр Зеленський погодив нові операції СБУ зі зменшення російського воєнного потенціалу.

Президент зауважив, що українські далекобійні ракети-дрони демонструють все більшу ефективність, зокрема у знищенні ворожих комплексів протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.