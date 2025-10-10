Послы стран Группы семи (G7) провели срочные переговоры с министром энергетики Украины Светланой Гринчук.

На встрече обсудили насущные потребности Украины после масштабной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

Послы G7 провели переговоры с Украиной

Во встрече также приняли участие представители ключевых энергетических компаний: НАК Нафтогаз Украины, НАК Укрэнерго и НАК Энергоатом.

Сейчас смотрят

Основная тема переговоров – масштабные атаки России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также поддержка Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении насущных потребностей.

Атаки РФ на энергетику

С началом осени РФ активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы.

В ночь на 10 октября россияне применили более 450 дронов и более 30 ракет — атака была направлена против объектов, обеспечивающих нормальную жизнь украинцев. В результате удара в ряде областей произошли отключения электроэнергии, в некоторых районах Киева исчезло водоснабжение.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку РФ циничной и просчитанной, а также призвал США, Европу и страны G7 к решительным действиям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: G7AmbReformUA

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.