Посли країн Групи семи (G7) провели термінові переговори з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук.

На зустрічі обговорили нагальні потреби України після масштабної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Посли G7 провели переговори з Україною

У зустрічі також взяли участь представники ключових енергетичних компаній: НАК Нафтогаз України, НАК Укренерго та НАК Енергоатом.

Зараз дивляться

Основна тема переговорів – масштабні атаки Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також підтримка України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб.

Атаки РФ на енергетику

З початком осені РФ активно атакує енергетичну інфраструктуру України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми.

У ніч на 10 жовтня росіяни застосували понад 450 дронів і понад 30 ракет – атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців. Внаслідок удару у низці областей відбулися знеструмлення, у деяких района Києва зникло водопостачання.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку РФ цинічною і прорахованою, а також закликав США, Європу та країни G7 до рішучих дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: G7AmbReformUA

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.