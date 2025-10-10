Украина видит со стороны США и приветствует позитивные сигналы относительно предоставления ракет Tomahawk, отметили в МИД.

Тихий о положительных сигналах США по Tomahawk

Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, есть достаточно положительные сигналы от США относительно предоставления ракет Tomahawk Украине. В то же время нюансы применения этих ракет согласовываются командами от двух стран.

Тихий напомнил, что Украина и раньше во времена 46-го президента США Джозефа Байдена предоставляла запросы на ракеты Tomahawk. Однако тогда Белый дом то и дело отказывал Киеву.

– Сейчас такой ответ “нет” отсутствует. В то же время идет очень детальная и активная дискуссия относительно возможности предоставления этих ракет, — добавил он.

Тихий отметил, что сейчас есть вопросы со стороны СМИ — а именно технические подробности использования Tomahawk.

– Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, проговаривают все эти нюансы, в каких формах, в каких комплектациях ракеты могут быть предоставлены Украине, – отметил спикер МИД.

Напомним, что 7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по отправке ракет Tomahawk в Украину.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что Tomahawk для Украины заставит Россию “протрезветь” и сесть за стол переговоров.

