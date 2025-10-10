Є позитивні сигнали від США: Тихий про надання Україні ракет Tomahawk
Україна бачить з боку США та вітає позитивні сигнали щодо надання ракет Tomahawk, зазначили у МЗС.
Як повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, є досить позитивні сигнали від США щодо надання ракет Tomahawk Україні. Водночас нюанси застосування цих ракет наразі узгоджуються командами від двох країн.
Тихий нагадав, що Україна і раніше, за часів 46-го президента США Джозефа Байдена надавала запити на ракети Tomahawk. Проте тоді Білий дім раз за разом відмовляв Києву.
– Зараз такої відповіді “ні” немає. Натомість є дуже детальна та активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет, – додав він.
Тихий зазначив, що наразі є питання з боку ЗМІ – а саме технічні подробиці щодо використання Tomahawk.
– Зараз українська та американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорюють всі ці нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях ракети можуть бути надані Україні, – зауважив речник МЗС.
Нагадаємо, що 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.
Водночас Володимир Зеленський зазначив, що Tomahawk для України змусить Росію “протверезіти” та сісти за стіл переговорів.