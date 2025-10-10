Україна бачить з боку США та вітає позитивні сигнали щодо надання ракет Tomahawk, зазначили у МЗС.

Тихий про позитивні сигнали США щодо Tomahawk

Як повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, є досить позитивні сигнали від США щодо надання ракет Tomahawk Україні. Водночас нюанси застосування цих ракет наразі узгоджуються командами від двох країн.

Тихий нагадав, що Україна і раніше, за часів 46-го президента США Джозефа Байдена надавала запити на ракети Tomahawk. Проте тоді Білий дім раз за разом відмовляв Києву.

– Зараз такої відповіді “ні” немає. Натомість є дуже детальна та активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет, – додав він.

Тихий зазначив, що наразі є питання з боку ЗМІ – а саме технічні подробиці щодо використання Tomahawk.

– Зараз українська та американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорюють всі ці нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях ракети можуть бути надані Україні, – зауважив речник МЗС.

Нагадаємо, що 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що Tomahawk для України змусить Росію “протверезіти” та сісти за стіл переговорів.

