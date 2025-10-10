Этой ночью Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. С утра к работам по ликвидации последствий вражеских ударов привлечены все службы. Энергетики вернули свет более чем 423 тыс. потребителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Киев 10 октября: обращение Кличко

По словам мэра, восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально короткие сроки вернуть его и другим потребителям.

Работа системы водоснабжения восстановлена, она работает в штатном режиме.

В некоторых домах, где еще нет электричества, может отсутствовать холодная вода на верхних этажах, поскольку не работают насосы повышения давления.

— Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку, — подчеркнул мэр.

Кличко обратился к жителям Киева с призывом максимально сосредоточиться и действовать практично: сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания и подготовить теплые вещи.

Также он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мэр заверил, что городские службы работают круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения города.

Напомним, ночью 10 октября Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами.

Зафиксировано попадание в жилые застройки и объекты критической инфраструктуры. Без электроснабжения и частично без воды оказался левый берег.

В результате ударов пострадали 12 человек, восемь из них находятся в больницах.

