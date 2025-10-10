Из-за метеорологических условий возможность отражения российской ночной атаки снизилась на 20-30%.

Об этом заявил на брифинге в пятницу, 10 октября, президент Владимир Зеленский.

Дождливая погода снизила эффективность отражения атаки РФ

— Я бы сказал, что я считаю, что метеоусловия где-то снизили отражение наши где-то процентов, я считаю, на 20-30. Я думаю, что это дало такой эффект, но тем не менее, если мы можем в течение дня восстановить, почти восстановить водоснабжение, и я думаю, что будут процессы по более позитивным решениям по электричеству, — сказал президент.

Он отметил, что российские войска накапливали ракеты и дроны для этой атаки, ожидая дождливой погоды и тумана, потому что понимали, что это затруднит использование авиации.

— Это удар сильный, но он точно не смертельный. Партнеры должны помогать, Америка должна успокоить Путина, партнеры должны не отпускать руки, поддерживать Украину, а украинцы, я считаю, что все правильно делают, — подчеркнул Зеленский.

Что известно об атаке РФ на энергетические объекты

По информации президента, этой ночью россияне запустили более 450 дронов и более 30 ракет “против всего, что обеспечивает нормальность жизни” украинцев.

В результате атаки был обесточен левый берег Киева. По словам мэра столицы, по состоянию на вечер энергетики восстановили электроснабжение для более 423 тыс. потребителей.

Также отключения электроэнергии произошли в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской областях.

После удара продолжались работы по восстановлению электроснабжения в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

Зеленский уточнил, что Украина должна защищать с помощью систем ПВО 203 ключевых объекта — в частности энергетические, газовые и водоснабжающие системы.

В результате российской атаки пострадали более 20 человек, погиб ребенок.

