Тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову виявили в салоні його автомобіля зранку, 11 жовтня, в Оболонському районі Києва.

Про це повідомила поліція Києва.

Смерть блогера в Оболонському районі Києва: що відомо

Попередньо встановлено, що загиблий був підприємцем та блогером, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою.

Напередодні події чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення.

Поруч із тілом знаходилась зареєстрована на нього зброя.

Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою “самогубство”.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.

Правоохоронці перевіряють усі можливі версії, включно з фінансовою діяльністю загиблого та його контактами у сфері криптовалют.

Фото: Поліція Києва

