Тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову виявили в салоні його автомобіля зранку, 11 жовтня, в Оболонському районі Києва.

Про це повідомила поліція Києва.

Смерть блогера в Оболонському районі Києва: що відомо

Попередньо встановлено, що загиблий був підприємцем та блогером, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою.

Напередодні події чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення.

Поруч із тілом знаходилась зареєстрована на нього зброя.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою “самогубство”.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.

Правоохоронці перевіряють усі можливі версії, включно з фінансовою діяльністю загиблого та його контактами у сфері криптовалют.

