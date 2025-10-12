В течение нескольких месяцев США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, чтобы ослабить военную машину Кремля и заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Помощь США для украинских атак по РФ

Четыре источника заявили, что в июле в Киев начала поступать американская разведывательная информация с новым уровнем конкретизации. Эта информация позволила Киеву лучше картографировать российскую противовоздушную оборону и планировать маршруты ударов.

Сейчас смотрят

Так, информация, предоставленная Киеву американскими спецслужбами, позволила Силам обороны наносить удары по важным российским энергетическим объектам, в частности НПЗ далеко за линией фронта. Темпы атак на российские нефтегазовые объекты и трубопроводы резко возросли в августе и сентябре.

Украинские удары привели к росту цен на энергоносители в России и заставили сократить экспорт дизтоплива и даже импортировать бензин из Беларуси и Китая.

Предоставление американской разведкой информации Украине свидетельствует о том, что Трамп все больше разочаровывается в России, ведь нет никаких сигналов, что Путин готов к переговорам.

Обмен разведданными является последним знаком того, что Трамп углубил свою поддержку Украины, поскольку его разочарование Россией возросло. Трамп заявлял, что нужно заставить россиян почувствовать боль и Кремль пойти на переговоры.

Что известно о помощи американской разведки

Американская разведка помогает Киеву планировать маршруты, высоту, время миссий, что позволяет украинским дальнобойным дронам лучше обходить российскую противовоздушную оборону.

Один американский чиновник заявил, что Украина выбрала цели для своих ударов, а Вашингтон предоставил разведданные об уязвимых местах этих объектов. По данным других источников, США также определяют приоритетные цели для украинцев.

Известно, что Вашингтон уже давно делится разведданными с Киевом. Администрация президента Джозефа Байдена разрешила бить американскими ракетами HIMARS и ATACMS по целям на российской территории, после того как Северная Корея развернула там войска.

Однако США не признали своего прямого участия в ударах Украины по российским энергетическим объектам. Вашингтон очень осторожен в отношении действий, которые могут привести к эскалации войны.

Недавний успех Украины в ударах вглубь РФ был в основном связан с технологическим обновлением дронов и увеличением украинского производства, что позволило Киеву запускать больше дронов одновременно.

Большинство ударов осуществляются Службой безопасности Украины и подразделением Сил беспилотных систем. Хотя в атаках участвуют и другие разведывательные и военные подразделения.

По данным исследовательской группы Energy Aspects, Украина атаковала по меньшей мере 16 из 38 нефтеперерабатывающих заводов РФ, некоторые из них неоднократно.

Источник : Financial Times

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.