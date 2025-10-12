Протягом кількох місяців США допомагають Україні бити по російських енергетичних об’єктах, щоб послабити воєнну машину Кремля та змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Допомога США для українських атак по РФ

Чотири джерела заявили, що до Києва з липня почала надходити американська розвідінформація з новим рівнем конкретизації. Ця інформація дозволила Києву краще картографувати російську протиповітряну оборону і планувати маршрути ударів.

Так, інформація, надана Києву американськими спецслужбами, дозволила Силам оборони завдавати ударів по важливих російських енергетичних об’єктах, зокрема НПЗ далеко за лінією фронту. Темпи атак на російські нафтогазові об’єкти й трубопроводи різко зросли в серпні та вересні.

Українські удари призвели до зростання цін на енергоносії в Росії й змусили скоротити експорт дизпального та ще й імпортувати бензин із Білорусі та Китаю.

Надання американською розвідкою інформації Україні свідчить про те, що Трамп все більше розчаровується в Росії, адже не має жодних сигналів, що Путін готовий до переговорів.

Обмін розвідданими є останнім знаком того, що Трамп поглибив свою підтримку України, оскільки його розчарування Росією зросло. Трамп заявляв, що потрібно змусити росіян відчути біль і Кремль піти на переговори.

Що відомо про допомогу американської розвідки

Американська розвідка допомагає Києву планувати маршрути, висоту, час місій, що дозволяє українським далекобійним дронам краще обходити російську протиповітряну оборону.

Один американський чиновник заявив, що Україна вибрала цілі для своїх ударів, а Вашингтон надав розвіддані про вразливі місця цих об’єктів. За даними інших джерел, США також визначають пріоритетні цілі для українців.

Відомо, що Вашингтон вже давно ділиться розвідданими з Києвом. Адміністрація президента Джозефа Байдена дозволила бити американськими ракетами HIMARS і ATACMS по цілях на російській території, після того, як Північна Корея розгорнула там війська.

Однак США не визнали своєї прямої участі в ударах України по російських енергетичних об’єктах. Вашингтон дуже обережний щодо дій, які можуть призвести до ескалації війни.

Недавній успіх України в ударах у глиб РФ був здебільшого пов’язаний з технологічним оновленням дронів і збільшенням українського виробництва, що дозволило Києву запускати більше дронів одночасно.

Більшість ударів здійснюються Службою безпеки України та підрозділом Сил безпілотних систем. Хоча в атаках беруть участь й інші розвідувальні та військові підрозділи.

За даними дослідницької групи Energy Aspects, Україна атакувала щонайменше 16 з 38 нафтопереробних заводів РФ, деякі з них неодноразово.

Джерело : Financial Times

