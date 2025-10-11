Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Башнафта-УНПЗ, расположенному в городе Уфа в Республике Башкортостан (РФ). Это в 1 400 км от Украины.

Об этом Интерфакс-Украина сообщает со ссылкой на источники в спецслужбе.

Взрывы на заводе Башнафта-УНПЗ

После взрывов на заводе Башнафта-УНПЗ над ним поднялся столб черного дыма. Туда направили пожарную технику.

Сейчас смотрят

Как рассказал собеседник, по предварительным данным, после удара беспилотников возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

– Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане – в 1 400 км от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины, — сообщил информированный источник в СБУ.

Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами российские вооруженные силы.

Напомним, 18 сентября сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод Газпрома в городе Салават, что в Башкортостане. Менее чем за неделю завод Газпрома в Салавате подвергся повторной атаке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.