Запорожская атомная электростанция уже почти три недели находится в режиме блэкаута, что представляет угрозу ядерной безопасности.

ЗАЭС в режиме блэкаута: что известно

РФ намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети — действие, которое никогда раньше не имело места в истории атомной энергетики, заявил глава МИД Андрей Сибига.

– Это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта. Несанкционированные действия российского Росатома нарушают международно-признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом, – цитирует министра МИД Украины.

Сибига подчеркнул, что Москва пытается обмануть МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, что проблему вызвал кто-то другой, а не сам Кремль.

— Но настоящая проблема заключается в том, что Россия атаковала и захватила мирный украинский атомный объект, разместила там своих военных и оружие, заминировала его периметр и теперь проводит технически неприемлемые эксперименты, — добавил министр.

Он отметил, чтобы покончить с опасным блекаутом, РФ должна прекратить атаки и обеспечить ремонт линий электропередач. И Россия может сделать это в любой момент, сказал Сибига.

– Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и Росатома незаконными, неприемлемыми и критически опасными, – добавил он.

МИД призвало МАГАТЭ оказывать давление на РФ, чтобы она прекратила все технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу — Украине.

Напомним, 23 сентября на Запорожской АЭС с начала оккупации станции российскими войсками произошел десятый блэкаут.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали несколько серий обстрелов вблизи Запорожской АЭС.

А 9 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что начался процесс возобновления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

