Запорізька атомна електростанція вже майже три тижні перебуває у режимі блекауту, що становить загрозу ядерній безпеці.

ЗАЕС у режимі блекауту: що відомо

РФ навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, аби примусово протестувати підключення до російської мережі — дію, яка ніколи раніше не мала місця в історії атомної енергетики, заявив голова МЗС Андрій Сибіга.

– Це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об’єкта. Несанкціоновані дії російського Росатому порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом, – цитує міністра МЗС України.

Сибіга наголосив, що Москва намагається обдурити МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту, удаючи, що проблему спричинив хтось інший, а не вона сама.

– Але справжня проблема полягає в тому, що Росія атакувала та захопила мирний український атомний об’єкт, розмістила там своїх військових і зброю, замінувала його периметр і тепер проводить технічно неприйнятні експерименти, – додав міністр.

Він зауважив, щоб покласти край небезпечному блекауту, РФ має припинити атаки та забезпечити ремонт ліній електропередач. І Росія може зробити це будь-якої миті, зауважив Сибіга.

– Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та Росатому незаконними, неприйнятними та критично небезпечними, – додав він.

МЗС закликало МАГАТЕ чинити тиск на РФ, щоб вона припинила всі технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику — Україні.

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції російськими військами.

6 жовтня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували кілька серій обстрілів поблизу Запорізької АЕС.

А 9 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

