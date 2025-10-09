Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сегодня, 9 октября, начался процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Началось восстановление электроснабжения ЗАЭС — Гросси

— После интенсивных консультаций начался процесс восстановления внешнего электроснабжения через линии Днепровская и Феросплавная-1, — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Он уточнил, что речь идет о ремонте поврежденных линий 750 кВ Днепровская и 330 кВ Феросплавная-1, которые расположены по разные стороны линии фронта.

Сейчас смотрят

Эти линии должны обеспечить станцию внешним питанием для охлаждения шести остановленных реакторов и отработанного топлива.

По словам Гросси, для полного восстановления подключения ЗАЭС к энергосети еще понадобится некоторое время.

Гросси отметил, что “обе стороны конструктивно сотрудничают” с МАГАТЭ для достижения этой важной цели в интересах ядерной безопасности и защищенности.

— Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации в этом плане, — подчеркнул он.

Что известно о десятом блэкауте на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации станции российскими войсками.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали несколько серий обстрелов вблизи Запорожской АЭС.

Международная экологическая организация Greenpeace Украина опубликовала новое спутниковое исследование, которое опровергает заявления России о том, что обесточивание ЗАЭС произошло в результате ударов Вооруженных сил Украины.

Эксперты пришли к выводу, что потеря электроснабжения является преднамеренным актом саботажа со стороны России, направленным на отключение станции от энергосистемы Украины и дальнейшее подключение к оккупированной сети.

Глава МИД Андрей Сибига также заявил, что РФ намеренно вручную обесточила ЗАЭС, чтобы попытаться подключить ее к своей энергосистеме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.