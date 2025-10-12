Кремль не смог заручиться поддержкой арабских стран, сообщил Центр противодействия дезинформации.

РФ не получила поддержки арабских стран

После того, как ключевые лидеры Лиги арабских государств не подтвердили участие в первом “российско-арабском саммите”, анонсированном в Москве, он был отменен.

– Событие планировали как демонстрацию поддержки Кремля в арабском мире, но срыв на финальной стадии показал ограниченность российского влияния, – сообщил ЦПД.

В пояснениях Москва говорит о “сложной ситуации” и пытается привязать решение к внешнеполитическим процессам. Как отмечает ЦПД, это типичная информационная ширма.

Сейчас смотрят

— На самом деле речь идет о дипломатическом и репутационном ударе: провал “большого события” срывает замысел показать “международную нормализацию” России и использовать картинку “единства” как сигнал для западных столиц, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Центр сообщал, что российские пропагандистские площадки в арабском сегменте активно заключают меморандумы с государственными и крупными медиа, обмениваются контентом и запускают “документальные проекты” с целью создания позитивных ассоциаций с РФ, продвижения антизападных месседжей и оправдания агрессивной политики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.