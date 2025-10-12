Кремль не зміг заручитися підтримкою арабських країн, повідомив Центр протидії дезінформації.

РФ не отримала підтримку арабських країн

Після того, як ключові лідери Ліги арабських держав не підтвердили участь у першому “російсько-арабському саміті”, анонсованому у Москві, його було скасовано.

– Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля в арабському світі, але зрив на фінальній стадії показав обмеженість російського впливу, – повідомив ЦПД.

У поясненнях Кремль говорить про “складну ситуацію” та намагається прив’язати рішення до зовнішньополітичних процесів. Як наголошує ЦПД, це типова інформаційна ширма.

– Насправді йдеться про дипломатичний і репутаційний удар: провал “великої події” зриває задум показати “міжнародну нормалізацію” Росії та використати картинку “єдності” як сигнал для західних столиць, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Центр повідомляв, що російські пропагандистські майданчики в арабському сегменті активно укладають меморандуми з державними та великими медіа, обмінюються контентом і запускають “документальні проєкти” з метою створення позитивних асоціацій з РФ, просування антизахідних меседжів та виправдовування агресивної політики Кремля.

