Україна очікує, що проблеми з електропостачанням можуть тривати через російські атаки, тому доведеться імпортувати електроенергію з Європейського Союзу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас.

Україні доведеться імпортувати електроенергію

– Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію, – зазначив президент.

Він додав, що, Україна завжди використовує можливість імпортувати електроенергію під час зими. За словами президента, важливо, що така можливість є.

Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру

Уночі 10 жовтня РФ атакувала енергосистему та цивільні об’єкти України.

Ворог завдавав ударів по енергетичних потужностях, житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Ліквідація наслідків терористичних атак тривала у шести областях – Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській.

Внаслідок атаки лівий берег Києва залишився без світла. Аварійні відключення електроенергії також вводили у п’яти областях.

Сьогодні, 13 жовтня, аварійні відключення світла застосували знову у п’яти регіонах України.

