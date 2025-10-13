Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о выделении первых €10 млн на создание спецтрибунала для рассмотрения военных преступлений России. Также ЕС планирует дополнительное финансирование для поддержки Украины зимой.

Об этом Кая Каллас заявила во время своего визита в Киев.

Деньги на спецтрибунал

— Сегодня могу объявить о выделении первых 10 миллионов евро на создание специального трибунала для рассмотрения военных преступлений России, — сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой.

В мае во Львове состоялась встреча руководителей иностранных ведомств ЕС по запуску этого трибунала.

Кая Каллас подчеркнула, что российская верхушка несет ответственность за эту войну, а потому и за военные преступления и зверства.

— Никто не должен остаться безнаказанным за совершенные преступления, — сказала Каллас.

Депортация украинских детей

Глава европейской дипломатии отметила, что депортация Россией украинских детей и сексуальное насилие — одни из самых мрачных страниц российской войны.

По ее словам, ЕС выделяет €6 млн на поддержку депортированных Россией украинских детей и жертв сексуального насилия.

— Сегодня мы выделяем еще 6 миллионов евро на поддержку ухода за детьми, депортированными Россией, и жертвами сексуального насилия. Это поможет обеспечить надлежащую заботу о жертвах этих преступлений, — сказала Кая Каллас.

Поддержка Украины зимой

Также Кая Каллас сообщила, что ЕС уже выделил €800 млн на поддержку Украины этой зимой и планирует выделить еще €100 млн.

По ее словам, деньги пойдут на генераторы, укрытия и снаряжение для защиты от непогоды.с

Ранее Факты ICTV узнавали, как будет работать Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ, смогут ли осудить российского диктатора Владимира Путина и его соратников, каковы перспективы приговоров и наказаний.

Также сообщалось, что исследователи Йельского университета обнаружили на территории РФ не менее 210 лагерей для украинских детей, которых подвергают русификации и проводят военную подготовку.

