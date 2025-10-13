Станом на сьогодні ще сім країн висловили намір долучитися до програми PURL та зробити конкретні внески.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на спільній пресконференції із верховною представницею ЄС Каєю Каллас в Києві.

Сибіга про збільшення учасників PURL

– Ви знаєте, що на перший пакет було виділено $2 млрд, і він уже в стадії реалізації. Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження цієї програми. Ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країни виступити учасником цієї програми з конкретним внеском, – сказав він.

Сибіга зазначив, що президент України Володимир Зеленський постійно підтримує зв’язок із лідерами європейських і трансатлантичних партнерів, обговорюючи розвиток і розширення механізму закупівель, а також перебуває у регулярному діалозі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Зараз дивляться

Раніше Зеленський заявляв, що постачання ракет для систем ППО залежить від фінансування програми PURL.

За його словами, найактивнішу участь у програмі беруть Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.