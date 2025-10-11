Наступление РФ под Волчанском сорвали партизаны: какие данные получили ВСУ
Агенты партизанского движения «Атеш» в 82-м мотострелковом полку Вооруженных сил РФ помогли Силам обороны сорвать наступление России под Волчанском в Харьковской области.
Об этом сообщается в Telegram-канале движения Атеш.
Партизаны сорвали наступление России под Волчанском
По данным Атеш, источники в российском полку сообщили, что армия РФ готовила наступление в лесном массиве под Волчанском.
Агенты передали точные координаты позиций артиллерии, бронетехники и мест сосредоточения живой силы россиян.
В частности, переданная информация содержала данные о расположении огневых точек, маршрутах подвоза боеприпасов и графике смены подразделений.
Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и наносить удары по вражеским позициям.
В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.
Ранее партизаны вывели из строя железнодорожный участок, по которому оккупанты перевозили ударные дроны Шахед с завода в Елабуге в зону боевых действий.
Агент Атеш поджег релейный шкаф на участке дороги между населенными пунктами Алтышево и Алатыр в Чувашии.
В результате произошел сбой в движении поездов и задержка поставок боеприпасов и дронов, которые оккупанты используют для ударов по мирным жителям.
Фото: Атеш