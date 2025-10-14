На Покровському напрямку Донецької області українські захисники знайшли та знищили російських окупантів на території 3,4 кв. км попри спроби ворога просунутися на деяких напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок, 14 жовтня.

Просування ЗСУ в Донецькій області

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, штурмовим підрозділам на окремих напрямках вдалося просунутися до 1,6 км.

Зараз дивляться

– Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону, – заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами українського генерала, загалом за час Добропільської операції звільнено 182,4 кв. км та зачищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога 224,7 кв. км станом на 06:00 13 жовтня.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Крім цього, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань медичного забезпечення, акцентуючи на цифровізації обліку та фахових консультацій.

За його словами, медична служба 106 окремої бригади територіальної оборони застосувала новий інструментарій.

Він пояснив, що йдеться про фахові консультації від лікарів тилових госпіталів для українських воїнів, які перебувають у районах виконання бойових завдань, за допомогою портативних комплексів FMC.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.