Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время назначит руководителя военной администрации Одессы.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении.

Военная администрация Одессы: что известно

— Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время, — сказал он.

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.

Кто именно подпадает под действие документа, президент тогда не уточнил.

Впоследствии стало известно, что украинское гражданство было прекращено городскому голове Одессы Геннадию Труханову, бывшему народному депутату Олегу Цареву и танцору балета Сергею Полунину.

В Службе безопасности Украины отметили, что решение о прекращении гражданства Геннадию Труханову принято на основании доказательств, собранных спецслужбой.

В понедельник, 13 октября, на сайте президента Украины появилась петиция с призывом прекратить гражданство Украины городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Ее поддержали более 25 тыс. человек, что дало основания для официального рассмотрения документа.

