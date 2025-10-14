Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о создании Одесской городской военной администрации, которую может возглавить Сергей Лысак.

Соответствующая просьба граждан опубликована на сайте электронных петиций от официального интернет-представительства президента Украины.

Зеленский о создании Одесской ГВА

В тексте говорится, что создание военной администрации в Одессе необходимо из-за стратегического значения города как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины.

В то же время отмечено, что Одесса расположена в непосредственной близости от районов ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз.

В ответе Владимир Зеленский обратил внимание, что действительно он принимает решение о создании ВА, но по представлению областных государственных администраций или военного командования.

Однако президент отметил, что пока с такой просьбой к нему не обращались.

Зеленский ответил, что направил письма главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому и руководителю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой проверить указанную в петиции информацию.

Президент отметил, что они должны принять меры надлежащего реагирования при наличии правовых оснований.

Кто может стать руководителем Одесской ГВА

Источники в Офисе президента сообщили Суспільному, что руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак станет главой Одесской городской военной администрации.

Недавно Зеленский заявил, что поблагодарил Лысака за эффективную работу по ситуации в Днепропетровской области и определил для него следующие задачи.

— Документы по этому поводу — в ближайшее время, — добавил президент Украины.

Сергей Лысак: биография и факты из жизни

Лысак Сергей Петрович — украинский военный и государственный служащий. С февраля 2023 года он стал главой Днепропетровской ОГА.

По данным из открытых источников, Сергей Лысак участвовал в АТО в период 2014-2015 и 2017 годов.

В то же время Лысак работал начальником УСБУ в Житомирской области с мая 2020 года до июля 2022 года.

26 марта 2022 года он получил звание бригадного генерала.

Кроме этого, Лысак был начальником УСБУ в Днепропетровской области с июля 2022 года до февраля 2023 года.

7 февраля 2023 года Сергей Лысак стал главой Днепропетровской областной военной администрации по указу президента.

Недавно Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины городскому главе Одессы Геннадию Труханову, бывшему народному депутату и коллаборанту Олегу Цареву, а также артисту балета Сергею Полунину.

