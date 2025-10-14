Президент України Володимир Зеленський найближчим часом призначить керівника військової адміністрації Одеси.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Військова адміністрація Одеси: що відомо

– Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом, – сказав він.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ щодо осіб, у яких підтверджено наявність російського громадянства.

Хто саме підпадає під дію документа, президент тоді не уточнив.

Згодом стало відомо, що українське громадянство було припинене міському голові Одеси Геннадію Труханову, колишньому народному депутату Олегу Царьову та танцівнику балету Сергію Полуніну.

У Службі безпеки України зазначили, що рішення про припинення громадянства Геннадію Труханову ухвалене на підставі доказів, зібраних спецслужбою.

У понеділок, 13 жовтня, на сайті президента України з’явилася петиція із закликом припинити громадянство України міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Її підтримали понад 25 тис. осіб, що дало підстави для офіційного розгляду документа.

