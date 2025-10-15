Екстрені відключення світла запроваджено в Києві та майже усіх областях України
У Києві та всіх інших областях України, крім Донеччини та частини Чернігівщини, запроваджено екстрені відключення електропостачання.
Про це повідомляють Міненерго, ДТЕК, Миколаївська ОВА та АТ Сумиобленерго.
Відключення світла по Україні
У Міненерго зазначили, що застосовані аварійні графіки відключень через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України
Вони діють в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей.
– Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру, – йдеться у заяві.
За інформацією Міненерго, на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Наразі в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Як уточнили у ДТЕК, за командою Укренерго у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення.
У Миколаївській ОВА зазначили, що за командою з Києва з 18:00 вводяться дві черги по графіку аварійних відключень електроенергії в області.
Зокрема, у Миколаївській області будуть відключені:
- місто Миколаїв – частково мікрорайон Ліски;
- споживачі частини Вознесенської дільниці;
- споживачі частини Доманівської дільниці;
- споживачі частини Врадіївської дільниці;
- споживачі частини Березанської дільниці.
За вказівкою НЕК Укренерго, на території Сумської області запроваджені графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для 1 та 2 черг споживачів, повідомляє АТ Сумиобленерго.
Там звертають увагу, що екстрені відключення світла діють до скасування командою НЕК Укренерго.