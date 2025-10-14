До 17 октября возможны кратковременные отключения света в Одессе. Причиной является плановый ремонт энергооборудования в Киевском районе города.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света в Одессе — что известно

В ДТЭК отметили, что энергетики продолжают готовить электросети к зимним пиковым нагрузкам и отопительному сезону.

С 13 по 17 октября специалисты выполняют плановый ремонт оборудования в Киевском районе Одессы. В связи с этим возможны кратковременные периоды отсутствия света в домах.

— Эти работы помогут повысить устойчивость сети во время прохождения отопительного периода и обеспечить бесперебойное электроснабжение в домах наших клиентов при условии отсутствия новых вражеских атак по энергоинфраструктуре региона, — говорится в сообщении.

В то же время стабилизационные или экстренные отключения света в Одессе и области сегодня, 14 октября, не планируются. Однако в ДТЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме сложная, поэтому в случае применения графиков граждан уведомят заранее.

Если в вашем доме отсутствует электроэнергия, узнать, когда включат свет в Одессе, можно на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел Отсутствует электроэнергия?), в чат-боте в Viber и Telegram.

