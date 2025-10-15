Российская Федерация уже давно проиграла бы войну против Украины, если бы Кремль не поддерживали союзники, среди которых — Северная Корея.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе.

Буданов об условиях для проигрыша РФ в войне

Кирилл Буданов провел встречу с представителями иностранного военно-дипломатического корпуса, на которой обсудили, в частности, противодействие агрессору.

— Россия давно бы проиграла эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Прежде всего, Северной Кореей, — утверждает руководитель ГУР.

По словам главы украинской военной разведки, некоторые страны демонстрируют не совсем честное поведение.

Несмотря на международные санкции, они дают возможность Российской Федерации получать оружие и другую важную элементную базу, а их граждане соглашаются присоединяться к армии РФ.

В то же время Буданов предостерег Европейский Союз и НАТО от усиления гибридной войны со стороны России.

По мнению руководителя ГУР, истинные намерения российского диктатора Владимира Путина — продолжать и усиливать агрессию.

Кирилл Буданов считает, что сейчас цель главы Кремля заключается в странах Евросоюза и НАТО, в которых Москва видит главную угрозу для господства российского авторитарного режима.

