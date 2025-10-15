Бывший глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак назначен на должность руководителя городской военной администрации города Одесса.

Что известно о новом руководителе Одесской ГВА – читайте в материале Фактов ICTV.

Биография Сергея Лысака – нового главы Одесской ГВА

В феврале 2025 года Кабинет министров Украины поддержал назначение Сергея Лысака на должность главы Днепропетровской ОГА.

Лысак пробыл на этой должности до 15 октября 2025 года – пока президент Владимир Зеленский не подписал указ о назначении его новым главой Одесской ГВА.

Ранее Лысак Сергей Петрович занимал должность начальника Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Он получил ее уже после начала полномасштабного вторжения РФ, в июле 2022 года.

До этого Лысак возглавлял Управление СБУ в Житомирской области.

Отметим, что 25 марта 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Сергею Лысаку звание бригадного генерала – за проявленный профессионализм во время войны.

Новоназначенный глава Одесской МВА участвовал в АТО на Донбассе в 2014-2015 годах, где занимался координацией мероприятий по безопасности региона, а также противодействовал диверсантам и разведкам.

Лысак вернулся на фронт в 2017 году, там он участвовал в ротациях в Донецкой области.

В его поле ответственности там была защита критической инфраструктуры.

На данный момент довольно мало известно о семье Сергея Лысака – он не афиширует эту тему. Однако в декларации чиновника указано, что у него есть жена и двое детей.

Что предшествовало назначению Сергея Лысака главой ГВА Одессы

Как стало известно 14 октября, президент Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие гражданства России.

В связи с этим прекратили украинское гражданство ряда людей, среди которых оказался городской голова Одессы – Геннадий Труханов.

После прекращения украинского гражданства Труханова Одесса осталась без руководителя. Зеленский пообещал в своем обращении, что назначит нового главу МГА Одессы в ближайшее время – им впоследствии и оказался Сергей Лысак.

В Службе безопасности Украины сообщили, что решение о прекращении гражданства Геннадию Труханову приняли на основании доказательств, собранных спецслужбой.

Напомним, петиция с призывом прекратить украинское гражданство Геннадия Труханова появилась в понедельник, 13 октября.

Она набрала более 25 тыс. подписей, что позволило президенту официально рассмотреть документ и принять соответствующее решение.

Известно, что Геннадий Труханов не согласился с решением президента, а также – заявил, что все еще считает себя мэром Одессы.

Его адвокаты направляют запросы, чтобы получить текст президентского указа, и готовят обращения в суд, международные и правозащитные организации, а также в США.

Он назвал документы СБУ о его российском гражданстве, на основании которых его сняли с должности, «фейковыми» и заявил, что президента Зеленского «ввели в заблуждение».

Геннадий Труханов считает, что ошибка могла произойти из-за дат его службы в армии РФ: он утверждает, что уволился 15 января 1992 года, а закон об автоматическом гражданстве вступил в силу только 6 февраля.

