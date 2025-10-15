Колишній очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак призначений на посаду керівника міської військової адміністрації міста Одеса.

Що відомо про нового керівника Одеської МВА Сергія Лисака – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Сергій Лисак: що відомо про нового очільника Одеської МВА

У лютому 2023 року Кабінет міністрів України підтримав призначення Сергія Лисака на посаду очільника Дніпропетровської ОВА.

Лисак пробув на цій посаді до 15 жовтня 2025 року – допоки президент Володимир Зеленський не підписав указ про призначення його новим очільником Одеської МВА.

Раніше Лисак Сергій Петрович обіймав посаду начальника Служби безпеки України у Дніпропетровській області. Він отримав її уже після початку повномасштабного вторгнення РФ, у липні 2022 року.

До того Лисак очолював Управління СБУ в Житомирській області.

Зазначимо, що 25 березня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Сергію Лисаку звання бригадного генерала – за виявлену професійність під час війни.

Новопризначений голова Одеської МВА брав участь в АТО на Донбасі протягом 2014-2015 років, де займався координацією заходів із безпеки регіону, а також протидіяв диверсантам та розвідкам.

Лисак повернувся на фронт у 2017 році, там він брав участь у ротаціях на Донеччині.

У полі його відповідальності там був захист критичної інфраструктури.

Наразі доволі мало що відомо про сім’ю Сергія Лисака – він не афішує цю тему. Однак у декларації посадовця вказано, що у нього є дружина та двоє дітей.

Що передувало призначенню Сергія Лисака очільником МВА Одеси

Як стало відомо 14 жовтня, президент Зеленський підписав указ щодо осіб, у яких підтверджена наявність громадянства Росії.

У зв’язку з цим припинили українське громадянство низки людей, серед яких опинився міський голова Одеси – Геннадій Труханов.

Після припинення українського громадянства Труханова Одеса залишилась без керівника. Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що призначить нового очільника МВА Одеси найближчим часом – ним згодом і виявився Сергій Лисак.

У Службі безпеки України повідомили, що рішення про припинення громадянства Геннадію Труханову ухвалили на підставі доказів, зібраних спецслужбою.

Нагадаємо, що, крім того, петиція із закликом припинити українське громадянство Геннадія Труханова з’явилась у понеділок, 13 жовтня.

Вона набрала понад 25 тис. підписів, що дозволило президенту офіційно розглянути документ і ухвалити відповідне рішення.

Відомо, що Геннадій Труханов не погодився із рішенням президента, а також – заявив, що все ще вважає себе мером Одеси.

Його адвокати направляють запити, щоб отримати текст президентського указу, і готують звернення до суду, міжнародних і правозахисних організацій, а також до США.

Він назвав документи СБУ про його російське громадянство, на підставі яких його зняли з посади, “фейковими”, і заявив, що президента Зеленського “ввели в оману”.

Геннадій Труханов вважає, що помилка могла статися через дати його служби в армії РФ: він стверджує, що звільнився 15 січня 1992 року, а закон про автоматичне громадянство набув чинності лише 6 лютого.

