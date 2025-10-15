Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Втрати ворога на 15 жовтня: знищено ще 1 070 окупантів, три танки і 43 артсистеми
Втрати ворога на 15 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 330-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 126 220 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 15 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 126 220 (+1 070) осіб;
- танків – 11 259 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 347 (+2);
- артилерійських систем – 33 671 (+43);
- РСЗВ – 1 520;
- засобів ППО – 1 227 (+2);
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 021 (+389);
- крилатих ракет – 3 859;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 329 (+141);
- спеціальної техніки – 3 977.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
