Втрати ворога на 15 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 330-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 126 220 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 15 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 126 220 (+1 070) осіб;
  • танків – 11 259 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 347 (+2);
  • артилерійських систем – 33 671 (+43);
  • РСЗВ – 1 520;
  • засобів ППО – 1 227 (+2);
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 021 (+389);
  • крилатих ракет – 3 859;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 329 (+141);
  • спеціальної техніки – 3 977.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

війна в Україні

