Втрати ворога на 15 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 330-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 126 220 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 15 жовтня 2025

особового складу – близько 1 126 220 (+1 070) осіб;

танків – 11 259 (+3);

бойових броньованих машин – 23 347 (+2);

артилерійських систем – 33 671 (+43);

РСЗВ – 1 520;

засобів ППО – 1 227 (+2);

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 021 (+389);

крилатих ракет – 3 859;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 329 (+141);

спеціальної техніки – 3 977.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

