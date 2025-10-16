Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва планує відвідати Україну, щоб продемонструвати підтримку країні та посилити зусилля Києва щодо отримання нового пакету кредитів на четвертий рік війни з Росією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Глава МВФ приїде в Україну

Точна дата візиту Крісталіни Георгієвої ще не визначена, але поінформовані особи повідомили Bloomberg, що її візит має відбутися у найближчі місяці.

Востаннє очільниця МВФ була в Києві в лютому 2023 року, приблизно через рік після початку війни.

– Наші співробітники продовжують активно співпрацювати з українською владою щодо макроекономічної політики, спрямованої на підтримку стабільності, фінансування необхідних витрат і відновлення стійкості боргу, з метою продовження підтримки з боку МВФ, — йдеться в заяві представника МВФ.

Зазначається, що Київ прагне отримати другий пакет допомоги від МВФ після отримання більшої частини фінансування у межах попередньої програми на суму $15,6 млрд, оголошеної в 2023 році.

Агентство пише, що поїздка Георгієвої до Києва стане сигналом про подальшу допомогу Україні.

Очікується, що переговори МВФ з посадовцями в Києві щодо нового кредиту розпочнуться в листопаді. За попередніми оцінками, обсяг допомоги може становити близько $8 млрд.

