Президент Владимир Зеленский во время визита в Белый дом проинформировал главу Штатов Дональда Трампа о ситуации на фронте, последствиях российских ракетных ударов по энергосистеме Украины и о первоочередных потребностях в обороне.

Итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что во время встречи 17 октября президенты согласились, что США вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины.

Она отметила, что украинская сторона рассчитывает на ужесточение давления на РФ в окончании войны.

Кроме того, Стефанишина проинформировала о “ряде результативных встреч” Зеленского, которые направлены на усиление сотрудничества с США в сфере безопасности, обороны и энергетики.

Она отметила, что встреча с министром энергетики США Крисом Райтом прошла в беспрецедентном формате с участием ведущих энергетических компаний – Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global и Westinghouse Electr.

– К разговору присоединились президент EXIM Bank Джон Йованович, руководитель DFC Бен Блэк и высокопоставленные представители Государственного департамента, отвечающие за программы американской помощи. Участники обсудили инициативы по американскому LNG газу, проектам в нефтяной и ядерной сферах, развитию энергетической инфраструктуры, – сказала посол.

На переговорах с компаниями Lockheed Martin и Raytheon говорилось о дальнейшем усилении противовоздушной обороны Украины, в частности, системами Patriot, ракетами к ним и самолетами F-16, а также о возможностях совместного производства.

К тому же, Зеленский принял участие в обсуждении с представителями ведущих аналитических центров США развития отношений Украины и США, а также шагов, необходимых для достижения справедливого мира.

Напомним, что 17 октября Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Она состоялась после двух подряд телефонных разговоров. Визит планировался для того, чтобы обсудить очень чувствительные вопросы.

После встречи с президентом США, Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами. Темами разговора были гарантии безопасности и Коалиция желающих.

К тому же, лидеры скоординировали свои позиции и договорились, что советники безопасности будут говорить о следующих шагах.

