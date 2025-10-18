Президент Володимир Зеленський під час візиту до Білого дому поінформував голову Штатів Дональда Трампа про ситуацію на фронті, наслідки російських ракетних ударів по енергосистемі України та першочергові оборонні потреби.

Підсумки зустрічі Зеленського та Трампа у Білому домі

Посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, що під час зустрічі 17 жовтня президенти погодилися, що США разом з європейськими партнерами повинні відігравати ключову роль у гарантуванні безпеки України.

Вона зазначила, що українська сторона розраховує на посилення тиску на РФ для закінчення війни.

Крім того, Стефанішина поінформувала про “низку результативних зустрічей” Зеленського, які спрямовані на посилення співпраці із США у сфері безпеки, оборони та енергетики.

Вона зауважила, що зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом пройшла у безпрецедентному форматі за участі провідних енергетичних компаній – Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

– До розмови долучилися Президент EXIM Bank Джон Йованович, керівник DFC Бен Блек та високопоставлені представники Державного департаменту, які відповідають за програми американської допомоги. Учасники обговорили ініціативи щодо американського LNG газу, проєктів у нафтовій і ядерній сферах, розвитку енергетичної інфраструктури, – сказала посол.

На переговорах із компаніями Lockheed Martin і Raytheon йшлося про подальше посилення протиповітряної оборони України, зокрема системами Patriot, ракетами до них та літаками F-16, а також про можливості спільного виробництва.

До того ж, Зеленський взяв участь в обговоренні з представниками провідних аналітичних центрів США розвитку відносин України і США, а також кроків, потрібних для досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, що 17 жовтня Зеленський мав зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Вона відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов. Візит планувався для того, аби обговорити вкрай чутливі питання.

Після зустрічі з президентом США Зеленський провів переговори із європейськими лідерами. Темами розмови були гарантії безпеки та Коаліція охочих.

До того ж, лідери скоординували свої позиції та домовилися, що безпекові радники розмовлятимуть щодо наступних кроків.

