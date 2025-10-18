На следующей неделе в Украину прийдет осенняя погода с оттенком зимних температур и осадков. На выходных показатели на градуснике будут переходить с плюсовых на нулевые отметки, а временами даже будет срываться мокрый снег.

Детальнее о том, какой будет погода в течение следующих 7 дней — Фактам ICTV рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Прогноз погоды на выходные будет отличаться колебаниями температур, столь же переменчива будет и ситуация с осадками.

– В субботу атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди. В частности, осадки ожидаются на северо-западе, а днем ​​в большинстве областей Украины, кроме юго-востока. Завтра ветер с юго-запада подарит приятные температуры, но в воскресенье ситуация изменится из-за циклона, — говорит синоптик.

Так, на западе и севере Украины 19 октября ожидаются дожди, а временами, в Карпатах и ​​западных, а также северных областях, даже пронесется мокрый снег. В воздухе будет ощущаться северное дыхание, улицы окутает прохлада.

– Такая тенденция обусловит ощутимое снижение дневных температур. Таким образом, если завтра в Украине еще будут достаточно комфортные 17-13 градусов, то уже 19 октября и в начале следующей недели, 20 числа, днем ​​термометры покажут 4-10 градусов, — говорит эксперт.

Прогноз погоды в Украине на неделю

В начале недели в Украину зайдет холодная воздушная масса, и в западных областях будут фиксировать ночные заморозки 0-5 градусов. И днем ​​в понедельник будет ненамного теплее — в пределах 4-10 градусов. В дальнейшем, 21-22 октября, температурные показатели немного вырастут, но не стремительно – до 1-7 градусов тепла.

– 21 октября в западных областях также будут заморозки 0-4 градуса. Днем ожидается 6-12 градусов тепла. Днем будет выглядывать солнышко, так что без существенных осадков. И 22 октября уже и на западе страны у нас будет немного теплее – +16 градусов, – говорит синоптик.

Консультативный прогноз на 23-27 октября

После 23-27 октября нашу страну окутают небольшие и умеренные дожди. Таким образом, периодически в Украину будут заходить атмосферные фронты, но температурный фон будет оставаться достаточно комфортным.

Температура ночью 3-10° тепла, днем ​​9-15°, на западе и юге страны в отдельные дни – 17-20°.

– Ночью в эти дни прогнозируется 3-10 градусов выше нуля и ожидается, что показатели днем ​​возрастут до 9-15 градусов. А на западе страны и на юге Украины столбики термометров могут подняться до 17-20 градусов, – добавляет эксперт.

Таким образом, погода на следующей неделе будет следующей — кое-где будет срываться мокрый снег, но о белом покрове речь не идет, поскольку температура будет плюсовой.

Напомним, что в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский утром 29 сентября выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до минусовых значений.

