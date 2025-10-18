Наступного тижня в Україну прийде осіння погода з відтінком зимових температур та опадів. На вихідних показники на градуснику переходитимуть з теплих на нульові позначки, а подекуди навіть зриватиметься мокрий сніг.

Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Прогноз погоди на вихідні відзначатиметься коливанням температур, така ж мінлива ситуація буде і з опадами.

– У суботу атмосферний фронт з північного заходу принесе дощі. Зокрема опади очікуються на північному заході, а вдень у більшості областей України, крім південного сходу. Завтра вітер з південного заходу подарує приємні температури, але у неділю ситуацію змінить циклон, – говорить синоптик.

Так, на заході та півночі України 19 жовтня очікуються дощі, а подекуди, у Карпатах та західних та північних областях, навіть пронесеться мокрий сніг. У повітрі відчуватиметься північна складова, вулиці задихають прохолодою.

– Така тенденція зумовить відчутне зниження денних температур. Тож, якщо завтра в Україні ще будуть досить комфортні 17-13 градусів, то вже 19-го жовтня і на початку наступного тижня, 20-го числа, вдень термометри покажуть 4-10 градусів, – говорить експерт.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

На початку тижня в Україну зайде холодна повітряна маса, тож у західних областях очікуються нічні заморозки 0-5 градусів. І вдень у понеділок буде ненабагато тепліше – у межах 4-10 градусів. Надалі, 21-22 жовтня, температурні показники трохи підвищаться, але не стрімко – до 1-7 градусів тепла.

– 21 жовтня у західних областях також будуть заморозки 0-4 градуси. Вдень очікується 6-12 градусів тепла. Вдень визиратиме сонечко, тож буде без істотних опадів. І 22 жовтня вже і на заході країни у нас буде трошки тепліше – +16 градусів, – говорить синоптик.

Консультативний прогноз на 23-27 жовтня

Після 23-27 жовтня Україну огорнуть невеликі та помірні дощі. Таким чином, періодично у країну заходитимуть атмосферні фронти, але температурний фон залишатиметься досить комфортним.

Температура вночі 3-10° тепла, вдень 9-15°, на заході та півдні країни в окремі дні – 17-20°.

– У ніч у ці дні прогнозується 3-10 градуси вище нуля і очікується, що показники вдень зростуть до 9-15 градусів. А на заході країни та на півдні Україні стовпчики термометрів можуть піднятися до 17-20 градусів, – додає експерт.

Таким чином, погода наступного тижня буде наступною – подекуди зриватиметься мокрий сніг, але про білий покрив не йдеться, оскільки температура буде плюсовою.

Нагадаємо, що у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський вранці 29 вересня випав перший сніг, а температура повітря знизилася до мінусових значень.

