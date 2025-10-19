Російська армія накопичує сили та будує фортифікації в районі Серебрянського лісу на адмінкордоні між Донецькою та Луганською областями. Таким чином, агресори готують штурм селища Ямпіль у Лиманській громаді.

Про це в ефірі Суспільного сказав речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Як РФ готує штурм Ямполя

Генштаб ЗСУ повідомляє, що війська РФ атакували українських захисників на Слов’янському напрямку фронту вісім разів за минулу добу.

За словами Дмитра Запорожця, у зоні відповідальності 11 армійського корпусу цього місяця кількість боїв зменшилась до 10 за добу, тоді як минулого місяця ця цифра була більшою вдвічі.

Водночас втрати армії РФ зросли з 93 до 98 окупантів вбитими та пораненими за добу.

За інформацією Генштабу, агресори накопичують піхоту в Серебрянському лісі та планують штурмувати Ямпіль більшими силами.

Проте попередня “хвилеподібна” тактика атак окупантів групами по дві-три людини не спрацювала, тож вони хочуть зробити напади більш масовими.

– Наразі мова про застосування техніки на цьому напрямку не йде, адже там є водні перешкоди, які ми контролюємо, – зауважив Запорожець.

Він додав, що Сили оборони контролюють переправи і знищують техніку армії РФ дронами.

Зрідка окупантам вдається пробитись крізь українські позиції на мотоциклах.

– Противник через кладки чи переправи штучнозбудовані перетягнув свої мотоцикли, “залетів” в Ямпіль, якусь частину населеного пункту подолав, але був знищений і не мав змоги закріпитися, бо на цьому напрямку в нас активно працюють оператори дронів, – розповів речник.

Нагадаємо, на початку жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що на Лиманському напрямку обстановка у районі населеного пункту Ямпіль стабілізована, триває зачищення ДРГ.

