США повідомили про готовність поставити до Європи таку кількість енергоносіїв, щоб повністю замістити постачання з Росії. Україна ж, у свою чергу, зробила США пропозицію щодо власної газової інфраструктури та атомної генерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як США замінять енергоносії РФ в Європі

Володимир Зеленський наголосив на наявності необхідної інфраструктури та потенціалу в України, щоб допомогти енергонезалежності Європи.

– Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями, – розповів президент.

Також він повідомив, що отримав доповіді щодо перемовин про забезпечення України газом та енергетикою.

– Є вагомі результати і в Америці, і зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами, – сказав очільник держави.

Він додав, що майже щодня комунікує лідерами країн-партнерів “для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію.

Крім того, глава держави запевнив, що Україна нічого не даруватиме агресору та нічого не забуде.

Раніше очільник Нацбанку України Андрій Пишний сказав на засіданні Регіональної групи МВФ, до якої входить Україна, що нашій країні потрібна подальша ефективна програма з МВФ та підтримка партнерів із урахуванням того, що війна “інтенсифікується”, і РФ атакує енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

