Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов много ракет Tomahawk, однако он не хочет тратить запасы своей страны.

Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп заявил, что США нужны Томагавки

— Нам нужны Tomahawk – в США их много, но они нам нужны. Мы не можем тратить запасы нашей страны. Они нам тоже нужны, – ответил он на вопрос журналиста.

Он добавил, что президенту РФ Путину во время сегодняшнего разговора не понравилась идея, чтобы Соединенные Штаты передали партнерам несколько Томагавков.

Дональд Трамп также отметил, что он не против введения новых санкций против России, но “сейчас может быть неподходящее время для этого”.

Президент США назвал разговор с российским диктатором “продуктивным и таким, который может привести к установлению мира”.

Он добавил, что встреча с Путиным состоится в течение двух недель.

Напомним, в четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Они договорились о проведении встречи в Будапеште после переговоров своих советников.

На завтра запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Президент Украины прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина, отметив, что “Москва спешит возобновить диалог, только услышав о Томагавках”.

Недавно состоялось несколько телефонных разговоров между Зеленским и Трампом, в ходе которых обсуждалась возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

