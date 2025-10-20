Президент України Володимир Зеленський зазначив, що використання американської далекобійної зброї – це інтерес двох сторін, адже Україні потрібні ракети Томагавк, а Штатам – українські дрони.

Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа.

Дрони для комбінованих атак

Володимир Зеленський зауважив, що у комбінованих операціях України значний відсоток становлять українські ударні дрони та ракети. Відсоток далекобійних ракет – невеликий.

У комбінованих атаках результат досягається, коли одночасно запускаються дрони та ракети.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна поки що не має таких технологій, як Томагавки або аналогічні ракети, які летять на 1000 км. Зате це є в американців.

На зауваження американців, що у них самих мало Томагавків, президент відповів, що у сучасній війни запуски ракет розріджують роями дронів.

– У сучасній війні все використовують саме так. Розріджують системи протиповітряної оборони не ракетами, а дронами. Тому, не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас, але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів. Тому що працюють саме комбіновані атаки, – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Україна не тільки хоче купити американські далекобійні ракети, але й дати американцям дрони.

– Безумовно, у США серйозна індустрія, вони й самі можуть їх робити. Але потрібна практика на полі бою. США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: Вашої практики сьогодні у нас немає. І, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі. І тому я сказав, що ми готові й продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати, – пояснює президент України.

Зеленський запропонував, щоб українські компанії приїхали до США та започатковували спільне виробництво, якщо американці не хочуть це робити в Україні.

– Є два аспекти: Mega Deal – щодо закупівлі американської зброї, та Drone Deal – щодо закупівлі українських дронів. В Mega Deal є різні ракети і відповідні засоби ППО. А в Drone Deal є всі ті інші дрони, які нам сьогодні потрібні і ми щось не можемо продавати, і ті, які ми можемо експортувати, – каже Володимир Зеленський.

Він навів приклад з морськими дронами, коли Україна виготовляє 4 тис. безпілотних катерів, з яких 2 тисячі потребують Сили оборони, а решту 2 тисячі цілком можна продати партнерам.

17 жовтня президент США Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським та українською командою заявив, що він зацікавлений в українських дронах.

