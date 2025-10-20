На Сумщині через ворожий обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура – низка потягів слідують із затримками.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Затримка поїздів на Сумському напрямку 20 жовтня: що відомо

Так, із відставанням від графіка рухаються такі поїзди від ст. Плиски:

Зараз дивляться

№46 Ужгород – Харків,

№ 113 Харків – Львів.

Поїзди рушили з затримкою понад годину через заміну локомотивної тяги.

Є зміни й у регіональному сполученні.

Із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибуде на кінцеву станцію з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка становить 2 години.

30 вересня на Сумщині через ворожі удари по критичній інфраструктурі тимчасово без електрики залишилися споживачі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району.

Також низка поїздів на Сумщині курсувала із затримками через відсутність напруги в мережі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 335-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрзалізниця

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.