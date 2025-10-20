На Сумщині обстрілами пошкоджено залізничну інфраструктуру: затримуються поїзди
На Сумщині через ворожий обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура – низка потягів слідують із затримками.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Затримка поїздів на Сумському напрямку 20 жовтня: що відомо
Так, із відставанням від графіка рухаються такі поїзди від ст. Плиски:
- №46 Ужгород – Харків,
- № 113 Харків – Львів.
Поїзди рушили з затримкою понад годину через заміну локомотивної тяги.
Є зміни й у регіональному сполученні.
Із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибуде на кінцеву станцію з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.
Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка становить 2 години.
30 вересня на Сумщині через ворожі удари по критичній інфраструктурі тимчасово без електрики залишилися споживачі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району.
Також низка поїздів на Сумщині курсувала із затримками через відсутність напруги в мережі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 335-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.