Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально для каждого человека. Он зависит от страхового стажа, то есть продолжительности периода, в течение которого человек официально платил взносы в Пенсионный фонд. Также на размер пенсии влияет уровень официальной заработной платы, с которой начислялись страховые взносы.

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 11 000 гривен, читайте в нашем материале.

Как рассчитать ориентировочный размер пенсии

Базовая формула регулируется законом и выглядит так:

Сейчас смотрят

П = Зп × Кс

где:

П — пенсия,

Зп — заработная плата для расчета,

Кс — коэффициент страхового стажа.

Зп в формуле не равна вашей фактической месячной зарплате. Она рассчитывается как произведение средней зарплаты по Украине за три года на момент назначения пенсии и индивидуального коэффициента зарплаты:

Зп = СЗ × Кзарп

СЗ — средняя заработная плата по стране за последние три года (для 2025 года — 15 057,09 грн).

Индивидуальный коэффициент зарплаты — это не показатель только одного месяца. Это среднее значение всех коэффициентов за каждый месяц работы, где для каждого месяца определяют соотношение вашей зарплаты к средней по стране:

Кзарп = Зарплата / Средняя зарплата по стране

Например, если месячная зарплата составляет 11 000 грн, а средняя по стране в определенном месяце — 19 813,71 грн, то для этого месяца коэффициент будет:

Кзарп ≈ 11 000 / 19 813,71 ≈ 0,55

Среднее значение всех таких коэффициентов за весь рабочий период и используется в расчете пенсии.

Какой будет пенсия при зарплате 11 000 гривен: расчет

Предположим, что страховой стаж составляет 35 лет. Коэффициент стажа рассчитывается так:

Кс = (Количество месяцев стажа) / 1 200 = (35 × 12) / 1 200 = 0,35

Зарплата для расчета:

Зп = 15 057,09 × 0,55 ≈ 8 281 грн

Определяем, какая будет пенсия при зарплате 11 000 гривен:

П = 8 281 × 0,35 ≈ 2 898 грн

Итак, при зарплате 11 000 грн и стаже 35 лет ориентировочная пенсия составит около 2 900 грн в месяц.

Влияние средней зарплаты по Украине и год выхода на пенсию

Чтобы определить, сколько будет пенсии при зарплате в 11 000 гривен, мы использовали цифру 15 057,09 и она действительна для тех работников, которые выходят на пенсию в 2025 году.

Итак, на конечный размер пенсии влияет, в какой именно год человек уходит на пенсию. Это связано с тем, что для расчета пенсии используется показатель средней заработной платы в Украине за три года, предшествующие году обращения за пенсией.

Если, к примеру, средняя заработная плата для расчета в 2025 году составляет чуть более 15 000 грн, а в следующем году этот показатель вырастет до 18 000 грн, то пенсия человека, который уйдет на пенсию в 2026 году, будет автоматически выше, чем у пенсионера 2025 года. Это произойдет даже при условии, что оба будут иметь одинаковый индивидуальный коэффициент заработной платы и одинаковый стаж.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.