Сколько будет пенсии при зарплате в 11 000 гривен в 2025 году: алгоритм расчетов
Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально для каждого человека. Он зависит от страхового стажа, то есть продолжительности периода, в течение которого человек официально платил взносы в Пенсионный фонд. Также на размер пенсии влияет уровень официальной заработной платы, с которой начислялись страховые взносы.
На какую пенсию рассчитывать при зарплате 11 000 гривен, читайте в нашем материале.
Как рассчитать ориентировочный размер пенсии
Базовая формула регулируется законом и выглядит так:
П = Зп × Кс
где:
- П — пенсия,
- Зп — заработная плата для расчета,
- Кс — коэффициент страхового стажа.
Зп в формуле не равна вашей фактической месячной зарплате. Она рассчитывается как произведение средней зарплаты по Украине за три года на момент назначения пенсии и индивидуального коэффициента зарплаты:
Зп = СЗ × Кзарп
СЗ — средняя заработная плата по стране за последние три года (для 2025 года — 15 057,09 грн).
Индивидуальный коэффициент зарплаты — это не показатель только одного месяца. Это среднее значение всех коэффициентов за каждый месяц работы, где для каждого месяца определяют соотношение вашей зарплаты к средней по стране:
Кзарп = Зарплата / Средняя зарплата по стране
Например, если месячная зарплата составляет 11 000 грн, а средняя по стране в определенном месяце — 19 813,71 грн, то для этого месяца коэффициент будет:
Кзарп ≈ 11 000 / 19 813,71 ≈ 0,55
Среднее значение всех таких коэффициентов за весь рабочий период и используется в расчете пенсии.
Какой будет пенсия при зарплате 11 000 гривен: расчет
Предположим, что страховой стаж составляет 35 лет. Коэффициент стажа рассчитывается так:
Кс = (Количество месяцев стажа) / 1 200 = (35 × 12) / 1 200 = 0,35
Зарплата для расчета:
Зп = 15 057,09 × 0,55 ≈ 8 281 грн
Определяем, какая будет пенсия при зарплате 11 000 гривен:
П = 8 281 × 0,35 ≈ 2 898 грн
Итак, при зарплате 11 000 грн и стаже 35 лет ориентировочная пенсия составит около 2 900 грн в месяц.
Влияние средней зарплаты по Украине и год выхода на пенсию
Чтобы определить, сколько будет пенсии при зарплате в 11 000 гривен, мы использовали цифру 15 057,09 и она действительна для тех работников, которые выходят на пенсию в 2025 году.
Итак, на конечный размер пенсии влияет, в какой именно год человек уходит на пенсию. Это связано с тем, что для расчета пенсии используется показатель средней заработной платы в Украине за три года, предшествующие году обращения за пенсией.
Если, к примеру, средняя заработная плата для расчета в 2025 году составляет чуть более 15 000 грн, а в следующем году этот показатель вырастет до 18 000 грн, то пенсия человека, который уйдет на пенсию в 2026 году, будет автоматически выше, чем у пенсионера 2025 года. Это произойдет даже при условии, что оба будут иметь одинаковый индивидуальный коэффициент заработной платы и одинаковый стаж.