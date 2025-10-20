Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально для кожної людини. Він залежить від страхового стажу, тобто тривалості періоду, протягом якого людина офіційно сплачувала внески до Пенсійного фонду. Також на розмір пенсії впливає рівень офіційної заробітної плати, з якої нараховувалися страхові внески.

На яку пенсію розраховувати при зарплаті 11 000 гривень, читайте в нашому матеріалі.

Як розрахувати орієнтовний розмір пенсії

Базова формула регулюється законом та виглядає так:

П = Зп × Кс

де:

П — пенсія,

Зп — заробітна плата для розрахунку,

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Зп у формулі не дорівнює вашій фактичній місячній зарплаті. Вона обчислюється як добуток середньої зарплати по Україні за три роки на момент призначення пенсії та індивідуального коефіцієнта зарплати:

Зп = СЗ × Кзарп

СЗ — середня заробітна плата по країні за останні три роки (для 2025 року — 15 057,09 грн).

Індивідуальний коефіцієнт зарплати — це не показник лише одного місяця. Це середнє значення всіх коефіцієнтів за кожен місяць роботи, де для кожного місяця визначають співвідношення вашої зарплати до середньої по країні:

Кзарп = Зарплата / Середня зарплата по країні

Наприклад, якщо місячна зарплата становить 11 000 грн, а середня по країні у певному місяці — 19 813,71 грн, то для цього місяця коефіцієнт буде:

Кзарп ≈ 11 000 / 19 813,71 ≈ 0,55

Середнє значення всіх таких коефіцієнтів за весь робочий період і використовується у розрахунку пенсії.

Якою буде пенсія при зарплаті 11 000 гривень: розрахунок

Припустимо, що страхового стажу 35 років. Коефіцієнт стажу обчислюється так:

Кс = (Кількість місяців стажу) / 1 200 = (35 × 12) / 1 200 = 0,35

Зарплата для розрахунку:

Зп = 15 057,09 × 0,55 ≈ 8 281 грн

Визначаємо, яка буде пенсія при зарплаті 11000 гривень:

П = 8 281 × 0,35 ≈ 2 898 грн

Отже, при зарплаті 11 000 грн і стажі 35 років орієнтовна пенсія складе близько 2 900 грн на місяць.

Вплив середньої зарплати по Україні та рік виходу на пенсію

Щоб визначити, скільки буде пенсії при зарплаті в 11 000 гривень, ми використовували цифру 15 057,09 і вона дійсна для тих працівників, що йдуть на пенсію у 2025 році.

Отже, на кінцевий розмір пенсії впливає, у який саме рік людина йде на пенсію. Це пов’язано з тим, що для розрахунку пенсії використовується показник середньої заробітної плати в Україні за три роки, що передують року звернення за пенсією.

Якщо, до прикладу, середня заробітна плата для розрахунку у 2025 році становить трохи більше 15 000 грн, а наступного року цей показник зросте до 18 000 грн, то пенсія людини, яка піде на відпочинок у 2026 році, буде автоматично вищою, ніж у пенсіонера 2025 року. Це відбудеться навіть за умови, що обидва матимуть однаковий індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та однаковий стаж.

