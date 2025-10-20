У тимчасово окупованому Криму українські розвідники вистежили та прицільно уразили замасковану армією Росії коштовну радіолокаційну систему Валдай на аеродромі Джанкой.

Удар по РЛС Валдай у Криму

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається у повідомленні, майстри Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР Міноборони спалили радіолокаційну систему Валдай на аеродромі Джанкой у Криму.

– Демілітаризація Криму продовжується! Збройна боротьба триває, – наголосили у ГУР.

Характеристики російської РЛС Валдай

РЛС Валдай – це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками.

Радіолокаційна система призначена для супроводу об’єктів з надзвичайно малою ефективною площею розсіювання (ЕПР), а також для розпізнавання безпілотних цілей на тлі землі та інших об’єктів. Після виявлення цілі комплекс здатний придушувати або нейтралізувати цілі.

Розробником комплексу є Ліанозовський електромеханічний завод, що входить до концерну ВКО Алмаз-Антей. Роботи над РЛС Валдай розпочалися у 2016 році.

Систему змонтовано на самохідному тривісному шасі з кузовом-контейнером. Комплекс складається з модуля керування з виносним пультом, радіолокаційного, оптико-електронного модуля, а також модулів пеленгування джерел радіосигналів та протидії. Передбачені автономні засоби енергопостачання і комунікаційні системи.

Найважливішим елементом комплексу є оглядовий трикоординатний радіолокаційний модуль, що працює в X-діапазоні (довжина хвилі близько 3 см). Дзеркальна антена розміщена під радіопрозорим куполом, який разом з антеною може підійматися над дахом контейнера.

РЛС забезпечує круговий огляд при кутах місця від 0° до 30°, а мінімальна дальність виявлення – 300 м.

Одночасно з радаром цілі шукає модуль пеленгування, який виявляє канали управління і зв’язку дронів, а також встановлює місцеперебування апарата та оператора.

У комплекті є тепловізійна камера, що за вказівкою радіотехніки захоплює та супроводжує ціль.

Інформація з РЛС та модуля пеленгування надходить на бортовий комп’ютер. Оптико-електронний модуль призначений для збору розвідувальних даних та контролю за результатами проведених заходів протидії.

РЛС Валдай може автономно протидіяти виявленим дронам завдяки модулю перешкод, що придушує сигнали управління й навігації.

Інформація про повітряну ситуацію та виявлені цілі може також передаватися на командний пункт ППО або іншим користувачам через передбачені сучасні засоби зв’язку.

Комплекс Валдай може застосовуватися у всіх сферах, де необхідне оперативне виявлення потенційно небезпечних малорозмірних повітряних цілей. РЛС здатна забезпечити охорону визначеної території від легких і надлегких БпЛА різних типів, оснащених розвідувальною апаратурою або бойовим навантаженням.

