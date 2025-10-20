Зеленський візьме участь у переговорах Коаліції охочих у Лондоні
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах Коаліції охочих у Лондоні цього тижня.
Переговори Коаліції охочих із Зеленським
Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило агентству Reuters, що Володимир Зеленський вирушить на переговори наприкінці цього тижня.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в Лондоні відбудеться зустріч Коаліції охочих у п’ятницю, 24 жовтня.
Коаліція, співочільниками якої є прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, націлена на об’єднання країн для захисту мирної угоди щодо України.
Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами та підтвердив, що незабаром зустрінеться з ними.
Нещодавно під час спілкування із журналістами Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі у Будапешті за участі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.