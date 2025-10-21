Верховная Рада Украины утвердила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике и министра культуры.

Татьяна Бережная стала новым министром культуры

За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов, 16 воздержались, а 31 депутат не голосовал.

С 28 июля 2025 года, после формирования правительства во главе с Юлией Свириденко, должность министра культуры оставалась вакантной, а обязанности возлагались на исполняющую без необходимых профильных заместителей.

Сейчас смотрят

По словам нардепа от Слуги народа Евгении Кравчук, Министерство культуры теперь не будет заниматься стратегическими коммуникациями, которые будут переданы Госкомтелерадио. Туда, вероятно, перейдут также телемарафон, иновещание и Укринформ.

В сфере Министерства культуры остаются задачи по информационной политике в контексте евроинтеграции, обязательств перед ЕС и создания современного европейского медиапространства после войны.

Как вице-премьер Бережная будет координировать гуманитарные направления — культуру, образование, национальную память, религиозную политику, а также агентства, не подчиняющиеся министерствам, в частности Институт национальной памяти и Службу по этнополитике. Окончательное распределение функций будет определять Кабинет министров Украины.

Биография Татьяны Бережной

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 в Рогатине, Ивано-Франковская область.

Она окончила Национальный университет Киево-Могилянская академия, получив степени бакалавра и магистра права.

Бережная проходила стажировку в парламенте Канады, училась в Украинской школе политических студий, Аспен Институте Киев, Киевской школе экономики и Лондонской школе экономики.

Более десяти лет работала адвокатом, а в 2022 году стала заместителем тогдашнего министра экономики Юлии Свириденко, отвечала за политику труда, занятость, реформирование трудовых отношений и интеграцию ветеранов в рынок труда.

В июле 2025 года она временно возглавила Министерство культуры, а в этом году представляла Украину на Всемирной выставке 2025 года в Японии.

Кандидатуру Бережной поддержала фракция Слуга народа, а после сегодняшнего голосования она официально стала первым за шесть лет вице-премьером по гуманитарным вопросам.

Это предназначение подчеркивает повышение значения гуманитарной сферы как части национальной безопасности Украины.

Фото: Татьяна Бережная

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.