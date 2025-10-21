Верховна Рада України затвердила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики та міністра культури.

Тетяна Бережна стала новим міністром культури

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, 16 утрималися, а 31 депутат не голосував.

Від 28 липня 2025 року, після формування уряду на чолі з Юлією Свириденко, посада міністра культури залишалася вакантною, а обов’язки покладались на виконувачку без необхідних профільних заступників.

За словами нардепки від Слуги народу Євгенії Кравчук, Міністерство культури тепер не займатиметься стратегічними комунікаціями, які передадуть Держкомтелерадіо.

Туди, ймовірно, перейдуть також телемарафон, іномовлення та Укрінформ.

У сфері Міністерства культури залишаються завдання з інформаційної політики у контексті євроінтеграції, зобов’язань перед ЄС та створення сучасного європейського медіапростору після війни.

Як віцепрем’єрка Бережна координуватиме гуманітарні напрями – культуру, освіту, національну пам’ять, релігійну політику, а також агенції, що не підпорядковуються міністерствам, зокрема Інститут національної пам’яті та Службу з етнополітики. Остаточний розподіл функцій визначатиме Кабінет міністрів України.

Біографія Тетяни Бережної

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в Рогатині, Івано-Франківська область.

Вона закінчила Національний університет Києво-Могилянська академія, здобувши ступені бакалавра та магістра права.

Бережна проходила стажування в парламенті Канади, навчалася в Українській школі політичних студій, Аспен Інституті Київ, Київській школі економіки та у Лондонській школі економіки.

Понад десять років працювала адвокатом, а у 2022 році стала заступницею тодішнього міністра економіки Юлії Свириденко, відповідала за політику праці, зайнятість, реформування трудових відносин та інтеграцію ветеранів у ринок праці.

У липні 2025 року вона тимчасово очолила Міністерство культури, а цього року представляла Україну на Всесвітній виставці 2025 у Японії.

Кандидатуру Бережної підтримала фракція Слуга народу, а після сьогоднішнього голосування вона офіційно стала першою за шість років віцепрем’єркою з гуманітарних питань.

Це призначення підкреслює підвищення значення гуманітарної сфери як частини національної безпеки України.

