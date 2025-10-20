Успех в достижении договоренности о режиме тишины на Ближнем Востоке мог вдохновить президента США на мысль, что такая же последовательность действий приведет к успеху в переговорах между Украиной и РФ.

Об этом заявила в ефире телемарафона Єдині новини аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

Встреча Путина и Трампа состоится

— Я думаю, достаточно высока вероятность, что она (встреча Путина и Трампа, — Ред.) состоится, учитывая контекст, — отметила эксперт.

К контексту, по словам Золкиной, относится то, что Дональд Трамп, по ее мнению, не отказался от идеи договориться с РФ.

Сейчас смотрят

Его успех в достижении договоренности о режиме тишины между Израилем и ХАМАС только вдохновил американского президента, который считает, что такая же последовательность действий могла бы побудить украинскую и российскую стороны к договоренностям под его руководством.

— Второй момент в этом контексте, который свидетельствует о высокой вероятности встречи, это, собственно, итоги переговоров Трампа и Зеленского, — подчеркнула аналитик.

Золкина отметила, что украинская сторона готовилась представлять рациональные аргументы, почему США выгодно передать Украине Томагавки, ведь это повышение ставок, которое могло бы обеспокоить Россию и подтолкнуть ее к уступкам в переговорах.

Однако, по словам эксперта, Трамп резко изменил траекторию и тональность встречи с Зеленским после разговора с Путиным, который состоялся накануне.

— Начиная с января-февраля, не изменились две вещи: Трамп не готов применять радикальные действия против Путина и все еще ищет с ним общий язык, — сказала Золкина.

Она добавила, что после утечек в британских СМИ деталей встречи Зеленского с Трампом появилось подтверждение и третьей тенденции: Трамп больше не воспринимает Украину такой слабой, как в начале своего второго срока, с дипломатической и военной точки зрения.

Однако президент США все еще видит Украину как сторону, которая должна больше уступать, в частности в территориальных вопросах.

Трамп рассчитывает на результат

Эксперт подчеркнула, что Дональд Трамп рассчитывает на результат в переговорах между Украиной и РФ. По ее мнению, он стремится повторить положительный опыт, которого достиг в переговорах между Израилем и ХАМАС, хотя, как отметила Золкина, условия совершенно разные.

— Трампу нужно принципиальное согласие обеих сторон, но ему все равно, как он его получит — принуждением, запугиванием, шантажом одной из сторон, или если какая-то из сторон согласится на условия, потому что они ей выгодны, — пояснила она.

В случае Ближнего Востока все сошлось, и такого сильного давления, как на Украину, против Израиля не было применено.

По словам аналитика, в Украине схема Трампа наталкивается на проблему — принципиального согласия с обеих сторон нет.

— Есть готовность искать возможности для режима тишины с украинской стороны, но с российской стороны речь идет об уступках Украины по всем ключевым параметрам — от территории до ограничений украинской армии, вооружений и т.д., — отметила Золкина.

Она добавила, что это уже значительно больше, чем “стоит” в политическом и дипломатическом смысле режим тишины. Именно на этом, по словам эксперта, схема Трампа “сыплется”.

— Он пытается надавить на Украину, уговорить Путина, получить принципиальное согласие, но не хочет говорить о гарантиях безопасности или механизмах соблюдения режима тишины. Даже в случае с Израилем и ХАМАС там удалось прописать идею международного контингента, военных из состава американского корпуса. А у нас даже об этом Трамп говорить не хочет, — отметила она.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.