Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки заключить соглашение между Украиной и Россией упираются в личную ненависть между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Зеленский и Путин ненавидят друг друга — Трамп

— У меня осталась еще одна тема — Россия и Украина, и, думаю, мы к этому дойдем, но все оказалось непросто, потому что у вас два лидера, которые искренне ненавидят друг друга. Понимаете? Невозможно получить все сразу, правда? Они ненавидят друг друга больше всего, и именно это делает ситуацию довольно сложной. Но на первый взгляд звучит легко, – сказал он во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в понедельник, 20 октября.

Трамп добавил, что сейчас пытается заключить мирное соглашение.

— Если они согласятся – прекрасно. Если нет – многие люди заплатят большую цену, – отметил президент США.

Напомним, что в августе Дональд Трамп объяснил, почему российский диктатор избегает встречи с президентом Украины.

По его словам, Зеленский не нравится Путину. Трамп назвал войну Украины с Россией “конфликтом личностей”.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что “российским оккупантам ничего не подарят и ничего не забудут – ни захваченных территорий, ни совершенных преступлений”.

Это заявление он сделал в ответ на сообщения в западной прессе о якобы готовности Путина к территориальным уступкам в Украине.

