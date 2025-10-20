Успіх у досягненні домовленості про режим тиші на Близькому Сході міг надихнути президента США на думку, що така сама послідовність дій приведе до успіху у переговорах між Україною та РФ.

Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині новини аналітикиня Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Зустріч Путіна і Трампа відбудеться

– Я думаю, достатньо висока ймовірність, що вона (зустріч Путіна і Трампа, – Ред.) відбудеться, враховуючи контекст, – зазначила експертка.

До контексту, за словами Золкіної, належить те, що Дональд Трамп, на її думку, не відмовився від ідеї домовитися з РФ.

Зараз дивляться

Його успіх у досягненні домовленості про режим тиші між Ізраїлем і ХАМАС лише надихнув американського президента, який вважає, що така сама послідовність дій могла б спонукати українську та російську сторони до домовленостей під його керівництвом.

– Другий момент у цьому контексті, який свідчить про високу ймовірність зустрічі, це, власне, підсумки переговорів Трампа і Зеленського, – наголосила аналітикиня.

Золкіна зазначила, що українська сторона готувалася представляти раціональні аргументи, чому США вигідно передати Україні Томагавки, адже це підняття ставок, яке могло б занепокоїти Росію і підштовхнути її до поступок у переговорах.

Однак, за словами експертки, Трамп різко змінив траєкторію і тональність зустрічі з Зеленським після розмови з Путіним, яка відбулася напередодні.

– Починаючи з січня-лютого, не змінилися дві речі: Трамп не готовий застосовувати радикальні дії проти Путіна і все ще шукає з ним спільну мову, – сказала Золкіна.

Вона додала, що після витоків у британських ЗМІ деталей зустрічі Зеленського з Трампом з’явилося підтвердження і третьої тенденції: Трамп більше не сприймає Україну такою слабкою, як на початку своєї другої каденції, з дипломатичної та військової точки зору.

Проте президент США все ще бачить Україну як сторону, яка мала б більше поступатися, зокрема у територіальних питаннях.

Трамп розраховує на результат

Експертка наголосила, що Дональд Трамп розраховує на результат у переговорах між Україною та РФ. На її думку, він прагне повторити позитивний досвід, якого досяг у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС, хоча, як зазначила Золкіна, умови абсолютно різні.

– Трампу потрібна принципова згода обох сторін, але йому байдуже, як він її отримає – чи примусом, залякуванням, шантажем однієї зі сторін, чи якщо якась зі сторін погодиться на умови, бо вони їй вигідні, – пояснила вона.

У випадку Близького Сходу все зійшлося, і такого сильного тиску, як на Україну, проти Ізраїлю застосовано не було.

За словами аналітикині, в Україні схема Трампа наштовхується на проблему – принципової згоди з обох сторін немає.

– Є готовність шукати можливості для режиму тиші з українського боку, але з російського боку йдеться про поступки України за всіма ключовими параметрами – від території до обмежень української армії, озброєнь тощо, – зазначила Золкіна.

Вона додала, що це вже значно більше, ніж “коштує” у політичному та дипломатичному сенсі режим тиші. Саме на цьому, за словами експертки, схема Трампа “сиплеться”.

– Він намагається натиснути на Україну, вмовити Путіна, отримати принципову згоду, але не хоче говорити про гарантії безпеки чи механізми дотримання режиму тиші. Навіть у випадку з Ізраїлем і ХАМАС там вдалося прописати ідею міжнародного контингенту, військових зі складу американського корпусу. А у нас навіть про це Трамп говорити не хоче, – зазначила вона.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.