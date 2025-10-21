Україна використовує до 9 тис. безпілотників на день у війні з Росією – для відбиття постійних атак ворога. До цієї кількості входять ударні, розвідувальні та логістичні дрони.

Про це заявив начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко під час вебтрансляції на конференції Cipher Brief.

Використання Україною дронів у війні з РФ

– Я думаю, що сьогодні – це десь 7, 8, може, 9 тис. дронів на день, – сказав Павленко, відповідаючи на запитання про використання безпілотників Україною.

Американський генерал у відставці Девід Петреус, який брав інтерв’ю у Павленка, зазначив, що ця кількість приголомшує, особливо в порівнянні з виробництвом США декількох сотень тисяч безпілотників на рік.

– Те, що там відбувається, дійсно захоплює дух, – переконаний Петреус.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна швидко здобула значний досвід у розробленні та виробництві безпілотників.

Виробники навчилися оперативно вдосконалювати конструкцію дронів, щоб реагувати на зміну російської тактики.

Союзники України, зокрема у Вашингтоні, прагнуть скористатися досвідом ЗСУ в сфері безпілотних технологій.

Київ веде переговори з Вашингтоном щодо можливої угоди про виробництво українських дронів у США або країнах Європи для подальшого експорту та використання їх американськими військовими.

За словами Павленка, в останні місяці українські військові поповнили свій арсенал новими категоріями безпілотних літальних апаратів, включаючи різні типи перехоплювачів.

Водночас начальник Головного управління радіоелектронної боротьби наголосив, що деякі з них призначені для протидії потужним російським дронам Shahed іранського виробництва та навіть керованим ракетам.

Bloomberg

